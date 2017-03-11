 

Нападение на военный аэродром в Афганистане

 

Вооруженные люди атаковали военный аэродром в провинции Хост в Афганистане, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

"Несколько вооруженных человек напали на военный аэродром в провинции Хост. Столкновения продолжаются", — сообщил телеканал в Twitter.

Данных о пострадавших не поступало.

Ранее боевики напали на военный госпиталь в столице Афганистана — Кабуле. Ответственность за нападение, жертвами которого стали порядка 50 человек, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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