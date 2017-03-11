 

В России обеспокоены популяризацией турецкого языка в Азербайджане мнения и оценки

Автор: Алхас Исмайлов, собкор 

«Дети городов и сел Азербайджана смотрят свои любимые мультфильмы по турецким спутниковым каналам, так как на азербайджанском телевидении нет ничего интересного и нет отдельного канала для мультфильмов, объясняют родители», - пишет российское издание «Колокол».

А между тем, отмечается в статье, телевизионная картинка оказывает влияние на речь детей, и они начинают использовать турецкие слова вместо азербайджанских. Порой это даже создает трудности в общении друг с другом.

«Азербайджан, за период независимости выстроивший прочные экономические и культурные связи с Турцией, столкнулся с извечной проблемой. Азербайджанский язык настолько похож на турецкий, что республика рискует если не полностью потерять титульный язык, то как минимум столкнуться с потерей им своих уникальных особенностей», - предупреждает автор издания.

Хотя русский язык продолжает оставаться в Азербайджане самым распространенным после родного, турецкий тоже активно вторгается во все сферы жизни. Но если русский никак не влияет на азербайджанскую речь, стилистику и произношение, то с турецким все сложнее, считает российский автор.

Отмечает он и другую сторону. Старшее поколение выросло и впитало другую культуру, другой менталитет. И нынешние родители не хотят, чтобы их дети увлекались турецкими мультиками не только потому, что у них потом каша вместо родного языка, а еще и от того, что считают старые советские детские фильмы несущими серьезную воспитательную функцию, прививающими дружелюбие и доброту к людям.

Надо сказать, что далеко не все придерживаются такого мнения, видя в восприятии детьми турецкого языка как родного, только плюсы.

По мнению тюрколога доктора философии Тараны Шукюрлу, все разговоры о притеснении азербайджанского языка турецким беспочвенны.

«У нас всегда было двуязычие, до 19-го века в Азербайджане преобладали персидский и арабские языки, затем русский, а сейчас у нас многие говорят и по-русски, и по-английски, и по-турецки. Азербайджанский язык настолько красивый, что он всегда будет доминирующим. И все разговоры, что наш язык окажется притесненным другими языками, не соответствуют действительности», - считает она.

И ей нельзя отказать в правоте. Несмотря на то, что большинство азербайджанской молодежи ныне владеет несколькими языками, азербайджанский язык с каждым годом становится все более используемым не только азербайджанцами, но и представителями других наций, проживающими в нашей стране. В отличие от советских времен новое поколение не только детей русскоязычных азербайджанцев, но и этнических русских, евреев и других народов все лучше и лучше осваивают азербайджанский язык.

Если выпускники русского сектора вузов образца 1991 года нередко не могли писать на азербайджанском, разобраться даже в не очень сложных документах, то в последнее время студенты русского сектора свободно владеют письменным деловым азербайджанским и работают с оригинальными азербайджанскими документами. И эта тенденция углубляется.

Наверное, правы оба специалиста, просто дело в том, что к изучению любого языка надо подходить серьезно. Ну, а мультики нашим детям все же лучше смотреть на азербайджанском.

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