В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжились слушания по громкому делу бывшего инспектора Государственной автомобильной транспортной службы Ровшана Ахмедова, обвиняемого в краже ювелирных изделий стоимостью 800 тысяч манатов. Драгоценности принадлежали Чингизу Бахшиеву, бывшему советнику экс-министра транспорта Зии Мамедова.

Первым на процессе в качестве свидетеля был допрошен зять Чингиза Бахшиева Мубариз Алекперов. Он утверждает, что часть украденного золота принадлежала ему.

«Среди украденного золота около 50 золотых царских червонцев принадлежали мне. Так как мы с супругой часто выезжали за границу, то решили оставить золото на хранение у моего тестя. Теперь я не знаю, где наше золото», - сказал Мубариз Алекперов на суде.

Свидетель добавил, что его тесть Чингиз Бахшиев был в дружеских отношениях с обвиняемым Ровшаном Ахмедовым и всегда хорошо отзывался о нем.

Затем была опрошена супруга обвиняемого Ровшана Ахмедова Ханымгюль Ахмедова. Она призналась, что родственник ее мужа Чингиз Бахшиев часто оставлял на хранение у них дома деньги и золотые украшения.

«Впервые я увидела Чингиза в 2003 году, когда он взял на работу моего мужа. Они были очень дружны. Тогда же Ровшан впервые принес домой чемодан с деньгами. Он сказал, что эти деньги должны быть переданы какому-то министру, и мы вместе пошли и обменяли эти деньги на доллары. С тех самых пор Ровшан периодически приносил к нам на хранение крупные суммы денег и свертки с золотом. Мы жили на Баилове, и я очень боялась держать дома такие большие ценности», - рассказала Ханымгюль Ахмедова.

Свидетель отметила, что ее муж всегда вел учет денег, которые получал на хранение от Чингиза Бахшиева.

«Всё это продолжалось до 2010 года. Я все время нервничала от того, что мы держим дома деньги Чингиза Бахшиева. Когда мы готовились к свадьбе нашей дочери, я попросила мужа вернуть золото Бахшиеву, так как опасалась за его сохранность. Он вернул золото мужу дочери Бахшиева, поскольку его самого не нашел», - объяснила Ахмедова.

Как известно, впоследствии Чингиз Бахшиев заявил, что Ровшан Ахмедов не вернул его золото, и начал угрожать своему бывшему другу.

«Он угрожал моему мужу. Сказал, что убьет нашего сына, если мы не вернем его золото. Муж уверял его, что вернул все золото, а если он продолжит угрожать, то он пожалуется в полицию. Это и стало причиной ареста моего мужа», - отметила Х.Ахмедова.

Свидетель также заявила, что Чингиз Бахшиев занимался контрабандой и торговлей наркотиками и пытался привлечь к этому делу и ее мужа.

«Чингиз уверял моего мужа, что будет завозить дешевое мясо из Киргизии и заработает на этом миллионы. Но мы прекрасно понимали, что на мясе заработать такие деньги невозможно и что речь идет о наркотиках», - показала свидетель.

Х.Ахмедова также заявила, что Чингиз Бахшиев передавал чемоданы денег ныне арестованному генералу МНБ Акифу Човдарову. При этом она добавила, что узнала об этом от своего мужа.

«Когда мы с Ровшаном ехали в аэропорт забирать очередную партию денег, он сказал мне, что Бахшиев дал полный чемодан денег Акифу Човдарову. Однажды глубокой ночью Чингиз позвонил Ровшану и потребовал немедленно приготовить деньги. Он послал за ними своего зятя Мубариза. Чемодан с деньгами для Човдарова Мубаризу вручила лично я», - призналась Х.Ахмедова.

На этом опрос свидетелей был завершен. Следующее заседание суда по этому делу состоится 15 марта.