В Афганистане двое полицейских застрелили восьмерых коллег

По меньшей мере восемь полицейских погибли в результате атаки со стороны двух других правоохранителей на юго-востоке Афганистана, передает агентство Khaama Press.

Местные власти подтвердили данные, сообщив, что инцидент произошел в пятницу вечером на контрольно-пропускном пункте провинции Забуль. Представитель губернатора провинции Гуль Ислам Сайаль сообщил, что нападавшим удалось уйти, взяв с собой несколько единиц оружия.

Подобные атаки осуществляют правоохранители, имеющие связи с боевиками различных группировок, отмечает агентство.