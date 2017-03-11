Россия модернизирует свою военную базу в Сирии

Россия начала модернизацию военно-морской базы в сирийском Тартусе, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает «Интерфакс».

«То, что касается Тартуса, я не скрою, что даже уже во время нашего визита мне показывали схему развития порта — где какие сооружения и причалы будут возводиться. Эта работа уже готовилась, и сегодня она, конечно, переходит в практическую плоскость», — рассказал он.

Он высказал мнение, что соглашение по пункту базирования Военно-морского флота РФ в Тартусе должно быть ратифицировано в ходе текущей весенней сессии Госдумы.