 

Медведев вернул россиянам турецкую жвачку

 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на поставки в Россию жевательной резинки из Турции. На это в субботу, 11 марта, обратило внимание агентство Rambler News Service.

Как отмечается, импорт турецкой жвачки был запрещен с 1 января 2016 года. При этом ограничение было отменено постановлением правительства от 9 марта, которым Россия также сняла запрет на поставки из Турции лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики.

RNS в частности отмечает, что таким образом в страну официально вернется жевательная резинка Love is, которую производит Dandy Sakiz.

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