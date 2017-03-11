Асад не видит возможностей для сотрудничества с Трампом

Дамаск позитивно оценивает подход президента США Дональда Трампа к борьбе с терроризмом, но на практике пока не видит возможностей для сотрудничества. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix TV, сообщает SANA.

«В теории да, но на практике пока нет, потому что между Сирией и США нет связи на официальном уровне. Даже их рейды против ИГ… прошли без консультаций с сирийской армией или сирийским правительством, что незаконно, как мы всегда повторяем», — отметил Асад.

Он также добавил, что теоретически Сирия разделяет те задачи, которые поставила новая американская администрация, но какой-либо возможности для сотрудничества пока нет.

Ранее сирийский лидер также отмечал, что Россия является единственной страной, которая серьезно борется с ИГ. США совершают лишь «косметические» операции, добавил он. «Единственный серьезный участник в этом отношении — это Россия, которая действительно борется с ИГ в кооперации с нами», — уточнил Асад. Касаясь переговорного процесса по Сирии, он заявил, что Дамаск не ожидал от межсирийских переговоров в Женеве результата, но считает их позитивным шагом.