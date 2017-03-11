 

Ричард Хогланд: «Карабахский конфликт отличается от других конфликтов»

 

«В международном масштабе существует принятый подход к конфликту в Нагорном Карабахе, который отличается от других конфликтов на постсоветском пространстве». Как сообщает АПА, об этом заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

По его мнению, несмотря на то, что конфликт продолжается на протяжении многих лет, его решения все-таки существуют.

 Ричард Хогланд не прокомментировав увеличение числа наблюдателей на линии соприкосновения, довел до сведения, что на встречах в Санкт-Петербурге и Вене были сделаны предложения по увеличению доверия между сторонами.

По предположению дипломата, каждая из сторон должны вновь пересмотреть варианты для увеличения доверия. 

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