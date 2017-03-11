 

Волна митингов в Беларуси

 

В белорусском Пинске на площади Ленина проходит акция против декрета о «налоге с тунеядцев», сообщает радио «Свобода».

Это третий город Брестской области после Бреста и Барановичей, где проходит акция протеста.

В не санкционированной властями акции под названием «Марш нетунеядцев» участвуют около 500 человек, требуя отмены декрета.

Во время акции на нее пришел начальник милиции Пинска и попросил участников расходится. На это люди стали кричать «Позор!», завив, что не собираются покидать место акции.

10 марта похожая акция прошла в городе Молодечно Минской области. Уже после марша полиция задержала лидеров белорусской оппозиции, принимавших в нем участие.

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