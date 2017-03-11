 

В Мосуле нашли массовое захоронение убитых шиитов

 

Иракские ополченцы обнаружили на территории тюрьмы Бадуш близ Мосула массовое захоронение, в котором могут находиться останки 500 жертв расправы, устроенной в 2014 году террористической группировкой "Исламское государство", передает РИА Новости.

Террористы захватили тюрьму Бадуш в июне 2014 года вместе с заключенными и расстреляли содержавшихся в ней мусульман-шиитов.

"Вторая бригада народного ополчения обнаружила крупное массовое захоронение с останками около 500 заключенных тюрьмы Бадуш, которых казнила преступная группировка ДАИШ", — сообщило ополчение на своем сайте.

Ополченцы также заявили, что смогли задержать 87 террористов, причастных к той расправе.

1052 просмотров


Старости
Иранские спецслужбы устроили покушение на журналиста в Баку
Иранские спецслужбы устроили покушение на журналиста в Баку немецкие источники
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
12 Март 11° / 5°
13 Март 13° / 4°
14 Март 11° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8477 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Месть автора haqqin.az наша доска почета
Футболист сборной Азербайджана забил гол в турецкой Суперлиге ВИДЕО
Начальник полиции кошмарит бизнесмена даже после своей отставки приемная haqqin.az
Ким Чен Нам может быть кремирован в Малайзии
Премьер-министр Нидерландов ответил Эрдогану скандал разрастается
Протесты вкладчиков банков в Татарстане
В Мосуле нашли массовое захоронение убитых шиитов
Волна митингов в Беларуси
Асад не видит возможностей для сотрудничества с Трампом
Ричард Хогланд: «Карабахский конфликт отличается от других конфликтов»
В бакинском поселке «легковушка» врезалась в грузовик
В аэропорту Бостона грузовик врезался в самолет
Медведев вернул россиянам турецкую жвачку
Россия модернизирует свою военную базу в Сирии
В Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий обновлено
В Афганистане двое полицейских застрелили восьмерых коллег
С этой песней Азербайджан выступит на Евровидении видео
«Муж принес домой чемодан с деньгами и сказал – это для министра» haqqin.az из зала суда
Эрдоган угрожает голландским самолетам
Теперь Эрдоган обрушился на Голландию «И они фашисты»
В России обеспокоены популяризацией турецкого языка в Азербайджане мнения и оценки
В Екатеринбурге украли герб испанского консульства
Нападение на военный аэродром в Афганистане
Сторонники Саргсяна пошли друг на друга врукопашную
Нидерланды отказали во въезде главе МИД Турции