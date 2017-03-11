 

Премьер-министр Нидерландов ответил Эрдогану скандал разрастается

 

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте возмущен словами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал голландское правительство "фашистами" после того, как оно отказалось дать разрешение на посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее кабинет министров Нидерландов отозвал разрешение на посадку самолета Чавушоглу, который собирался 11 марта выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме. Это решение голландские власти объяснили "угрозой общественному порядку и безопасности". Эрдоган назвал действия Нидерландов нацизмом и пригрозил принять ответные меры.

"Я понимаю, они разозлились, но это, безусловно, выходит за рамки", — заявил Рютте, назвав замечание Эрдогана "сумасшедшим".

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