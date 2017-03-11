 

Ким Чен Нам может быть кремирован в Малайзии

 

Власти Малайзии не исключили, что могут кремировать погибшего 13 февраля в столичном аэропорту Ким Чен Нама, если родственники не запросят возвращения тела. Как сообщает телеканал Channel NewsAsia, такую возможность обозначил замминистра здравоохранения страны Хилми Яхая, передает ТАСС. 

Он отметил, что «законодательство не устанавливает временные ограничения по требованию выдачи тела умершего». Замглавы ведомства подчеркнул, что «если никто не обратится к властям, то будет произведена кремация». При этом Хилми Яхая подчеркнул, что по закону тело должно быть выдано родственникам.

Кроме того, он признал, что пока власти не приняли решения, какие дальнейшие шаги нужно предпринять в отношении тела Ким Чен Нама. «Учитывая резонанс дела, необходимо время, чтобы принять решение», - добавил замминистра.

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