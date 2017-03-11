Бывший начальник Управления дорожной полиции Ясамальского района Аяз Байрамов не разрешает своему соседу строить дом на собственном участке. У бизнесмена Умудвара Ибрагимова, строящего частный жилой дом по адресу Насиминский район, ул. Гулу Гулиева 60/62 имеются все документы. Но, несмотря на это, его сосед, бывший полицейский, чинит препятствия строительству и оскорбляет строителей. Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az заявил сам предприниматель Умудвар Ибрагимов.

По его словам, буквально каждый день на территорию стройки приходят сотрудники полиции и интересуются документами, разрешающими вести строительство. Убедившись в том, что все документы в порядке, полицейские уходят. Все это делается на основе письменных жалоб соседа Аяза Байрамова.

«Раньше у нас здесь был частный одноэтажный дом. В прошлом году мы получили разрешение на строительство от ИВ Баку и ИВ Насиминского района. У нас также имеется заключение от Комиссии по контролю за безопасностью строительства МЧС. С февраля этого года началось шестиэтажного здания. Однако, наш сосед Аяз Байрамов препятствует строительным работам. Каждый день он звонит на «горячую линию» МВД 102 и вызывает полицейских, которые изо дня в день проверяют наши документы. Я устал раздавать деньги. Все наши документы порядке и строительство законно. Это не только отвлекает сотрудников полиции от важных дел, но и затягивает наши строительные работы», - жалуется бизнесмен.

По словам Умудвара Ибрагимова, все эти жалобы лишены оснований, и преследуют одну цель – вымогательство путем жантажа. Дело даже рассматривалось в суде, который вынес решение в пользу бизнесмена.

«Аяз Байрамов провоцирует нас. Но мы не поддаемся провокации. Наша стройка законна и у нас есть все документы», - сказал Умудвар Ибрагимова.

«Я бизнесмен и это нормально, что я строю здесь такое здание. А на какие деньги свой дом построил Аяз Байрамов? Разве можно на зарплату полицейского в 500-600 манатов построить трехэтажное здание? Строя здание, я плачу государству налоги на 500 тысяч манатов. Этот человек жалуется не только на нас, но и на других соседей. От греха подальше, мы везде установили камеры, чтобы в случае чего могли найти и наказать виновных», - сокрушается бизнесмен.