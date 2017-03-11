 

Месть автора haqqin.az наша доска почета

Автор: От редакции 

На днях увидела 15-я по счету книга, принадлежащая перу известного писателя и одного из старейших сотрудников haqqin.az  Льва Аскерова. Это практически полуфантастическая, с захватывающим детективным сюжетом повесть «Месть». Большинство из тех, кто прочитал её ещё в рукописи, были единодушны в том, что она лишь по форме относится к жанру фантастики, а по содержанию своему является живым слепком реальных событий, что происходили на наших глазах.

Помимо очень узнаваемого чиновничьего садизма, эта вещь рассказывает читателю пронзительную правду и о подлейшем убийстве Героя Советского Союза, академика Зии Буньятова, и об оглушительной отставке министра национальной безопасности, и о не достойных делах экс-министра здравоохранения, а также внесет ясность в тщательно скрываемую от людей тайну трагической гибели принцессы Дианы и арабского миллиардера Доди аль-Файеда…

Вот эти, казалось бы, никак не связанные и несовместимые между собой сюжеты, у первых познакомившихся с  «Местью»  и хорошо знавших творчество Льва Аскерова, возникла было мысль о том, что писатель вновь вернулся, к принесшему ему ещё в Советские времена широкую известность, жанру фантастических произведений. Ведь он хорошо им был известен по издававшимся массовыми тиражами романа «Человек с Того Света» и повести «Рукопись доктора Преображенского», право на издание которой в 1991 году на Международной Московской книжной ярмарке приобрело крупнейшее издательство Польши…

Известны им были также и другие  его вещи этого жанра  - «Приговоренные», «С миссией в ад», «Смерть Атиллы» и другие.  И они, как говорится, были чистой воды научной фантастикой, где, опять-таки, в свойственной автору остросюжетной художественной манере, подавалась принадлежащая только ему концепция пространства-времени и её влияние на наше с вами бытие и жизнедеятельность...

Но уже в первом десятилетии третьего тысячелетия поклонники творчества Льва Аскерова, узнали его с совершенно иной стороны. Их поразил  выпущенный им в двух книгах исторический роман-эпопея «Визит к Архивариусу» («Паханы» и «Крах державы»). Он приковывал к себе уже одной обложкой, на которой, предваряя название романа, шли следующие строчки: «В руках у вас ХХ век. Разумеется, не весь. Никому не удержать его тяжких гроздей, напитанных трагедиями и восторгами жизни...Люди станут толковать его, как им угодно. И они будут их правдой. Только в архиве небес, а таковой, конечно же, имеется, мы найдём его полную, без купюр, версию…»

Ведь по страничкам  судеб его персонажей, автору удалось пробежать по всему минувшему столетию не только их глазами, а глазами ещё  и тех, кто, так или иначе, был связан с их жизнями. Тех, кого никогда и никто не вспомнит, и тех, кто оставил глубокие следы в памяти людей.

Это Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Лев Троцкий  сотоварищи, Григорий Распутин, Симон Петлюра и Нестор Махно, Генрих Ягода, Лаврентий Берия и Андрей Вышинский, Никита Хрущёв и Мир Джафар Багиров,  Вели Ахундов и Гейдар Алиев…

Несмотря на небольшой тираж и непривычную по нашему времени объемистость, роман разошелся в самое короткое время. Еще больший успех выпал на его документальную повесть о нашем общенациональном лидере Гейдаре Алиевиче Алиеве «Его Голгофа». Прочитав её, ныне покойный Народный писатель Азербайджана Максуд Ибрагимбеков сказал: «Эта книжечка повесомей многотомников, которые больше походят на сборник официальных характеристик. А здесь у него он – Человек. Живой, настоящий и такой, каким он был».

417 просмотров


Старости
Иранские спецслужбы устроили покушение на журналиста в Баку
Иранские спецслужбы устроили покушение на журналиста в Баку немецкие источники
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
12 Март 11° / 5°
13 Март 13° / 4°
14 Март 11° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8477 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Месть автора haqqin.az наша доска почета
Футболист сборной Азербайджана забил гол в турецкой Суперлиге ВИДЕО
Начальник полиции кошмарит бизнесмена даже после своей отставки приемная haqqin.az
Ким Чен Нам может быть кремирован в Малайзии
Премьер-министр Нидерландов ответил Эрдогану скандал разрастается
Протесты вкладчиков банков в Татарстане
В Мосуле нашли массовое захоронение убитых шиитов
Волна митингов в Беларуси
Асад не видит возможностей для сотрудничества с Трампом
Ричард Хогланд: «Карабахский конфликт отличается от других конфликтов»
В бакинском поселке «легковушка» врезалась в грузовик
В аэропорту Бостона грузовик врезался в самолет
Медведев вернул россиянам турецкую жвачку
Россия модернизирует свою военную базу в Сирии
В Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий обновлено
В Афганистане двое полицейских застрелили восьмерых коллег
С этой песней Азербайджан выступит на Евровидении видео
«Муж принес домой чемодан с деньгами и сказал – это для министра» haqqin.az из зала суда
Эрдоган угрожает голландским самолетам
Теперь Эрдоган обрушился на Голландию «И они фашисты»
В России обеспокоены популяризацией турецкого языка в Азербайджане мнения и оценки
В Екатеринбурге украли герб испанского консульства
Нападение на военный аэродром в Афганистане
Сторонники Саргсяна пошли друг на друга врукопашную
Нидерланды отказали во въезде главе МИД Турции