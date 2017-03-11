 

Футболист сборной Азербайджана забил гол в турецкой Суперлиге ВИДЕО

Автор: Отдел спорта 

Футболист сборной Азербайджана Дениз Йылмаз отличился в матче 24-го тура турецкой Суперлиги. «Бурсаспор», за который выступает Йылмаз, играл на выезде с «Османлыспором». Встреча завершилась со счетом 1:1. Йылмаз отличился на 40-й минуте, реализовав пенальти.

После 24 матчей у «Бурсаспора» 32 очка. Команда занимает 9-е место.

Напомним, Йылмаз дебютировал за сборную Азербайджана в ноябрьском отборочном матче с Северной Ирландией (0:4). Бывший футболист немецкой «Баварии» и ряда турецких клубов выступал за юношеские и молодежные сборные Турции, но в 2016 году дал согласие играть за Азербайджан.

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Футболист сборной Азербайджана забил гол в турецкой Суперлиге ВИДЕО
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