Футболист сборной Азербайджана Дениз Йылмаз отличился в матче 24-го тура турецкой Суперлиги. «Бурсаспор», за который выступает Йылмаз, играл на выезде с «Османлыспором». Встреча завершилась со счетом 1:1. Йылмаз отличился на 40-й минуте, реализовав пенальти.

После 24 матчей у «Бурсаспора» 32 очка. Команда занимает 9-е место.

Напомним, Йылмаз дебютировал за сборную Азербайджана в ноябрьском отборочном матче с Северной Ирландией (0:4). Бывший футболист немецкой «Баварии» и ряда турецких клубов выступал за юношеские и молодежные сборные Турции, но в 2016 году дал согласие играть за Азербайджан.