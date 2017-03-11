 

Турецкий министр поедет в Нидерланды наземным транспортом

 

Министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя намерена отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку самолета главы турецкого МИД, передает агентство Анадолу.

По данным агентства, сейчас Кайя находится с визитом в Германии. Теперь она намерена отправиться в Роттердам не смотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу планировал 11 марта посетить митинг турецкой общины в Роттердаме и агитировать нидерландцев с двойным гражданством за поддержку изменений в турецкую конституцию. Референдум по поправкам, предполагающим смену формы правления в Турции с парламентской на президентскую, пройдет 16 апреля.

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