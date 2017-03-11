Азербайджан стал крупнейшим инвестором Грузии

Объем прямых зарубежных инвестиций в Грузию в 2016 году, по предварительным данным, составил более 1,6 миллиарда долларов, что на 22% больше предварительных и на 5% уточненных данных за 2015 год.

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики «Сакстат», список крупнейших прямых иностранных инвесторов в Грузии в 2016 году выглядит следующим образом:

Азербайджан — 578 миллионов долларов;

Турция — 272 миллиона долларов;

Великобритания — 121 миллион долларов;

Нидерланды — 95 миллионов долларов;

Чехия — 93 миллиона долларов;

Люксембург — 79 миллионов долларов;

Панама — 78 миллионов долларов;

США — 45 миллионов долларов;

Кипр — 38 миллионов долларов.

Другие страны осуществили инвестиции на 246 миллионов долларов. Примечательно, что на Азербайджан приходится 35% от общего объема инвестиций. На Турцию, объем инвестиций из которой в 2016 году вырос на 272%, приходится 16,5%.