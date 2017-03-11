Азербайджан стал крупнейшим инвестором Грузии

Объем прямых зарубежных инвестиций в Грузию в 2016 году, по предварительным данным, составил более 1,6 миллиарда долларов, что на 22% больше предварительных и на 5% уточненных данных за 2015 год.
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики «Сакстат», список крупнейших прямых иностранных инвесторов в Грузии в 2016 году выглядит следующим образом:
Азербайджан — 578 миллионов долларов;
Турция — 272 миллиона долларов;
Великобритания — 121 миллион долларов;
Нидерланды — 95 миллионов долларов;
Чехия — 93 миллиона долларов;
Люксембург — 79 миллионов долларов;
Панама — 78 миллионов долларов;
США — 45 миллионов долларов;
Кипр — 38 миллионов долларов.
Другие страны осуществили инвестиции на 246 миллионов долларов. Примечательно, что на Азербайджан приходится 35% от общего объема инвестиций. На Турцию, объем инвестиций из которой в 2016 году вырос на 272%, приходится 16,5%.