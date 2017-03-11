 

Мировые гиганты заверили: «Мы продолжим кредитовать Азербайджан» и после выхода из EITI

Автор: Отдел экономики 

Выход Азербайджана из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI) ставит под угрозу миллиарды долларов, которые страна должна получить в качестве кредитов для реализации проекта строительства газопровода в Европу. Об этом пишет авторитетное британское издание Financial Times.

Напомним, что накануне EITI приняла решение о приостановке членства Азербайджана в этой организации. Вслед за этим, выступая на собрании Международного правления Инициативы в городе Богота глава азербайджанской правительственной комиссии и многосторонней группы Шахмар Мовсумов назвал это решение несправедливым и официально объявил о выходе Азербайджана из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности.

Financial Times отмечает, что членство страны в EITI происходит на добровольных началах, и решения этой организации не являются юридическим обязательством. Однако решение Азербайджана о выходе из организации заставит международные финансовые институты призадуматься о целесообразности выделения кредитов этой стране. Дело в том, что членство страны в данной организации является дополнительной гарантией прозрачности в добывающей сфере.

Вместе с тем Шахмар Мовсумов заявил, что Азербайджан хоть и покидает EITI, но все равно продолжит следовать ее принципам по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях.

Представитель Европейского банка реконструкции и развития, которого опросили представители издания, не стал драматизировать ситуацию с выходом Азербайджана из EITI и связывать это с возможными проблемами в получении кредитов.

«У нас свои внутренние и довольно строгие нормативы, которых мы придерживаемся, прежде чем вкладывать деньги в какой-либо проект», - сухо прокомментировал представить банка.

Комментарий представителя Всемирного банка, являющегося еще одним крупным кредитором Азербайджана, был более расплывчатым.

«Мы и впредь будем поддерживать Азербайджан в его постоянном стремлении обеспечить прозрачность в добывающей отрасли и в сфере управления доходами», - сказал представитель Всемирного банка.

Своего сожаления о решении Азербайджана покинуть EITI не скрыли лишь в нефтегазовом консорциуме BP.

“Мы разочарованы решением Азербайджана, несмотря на достигнутый прогресс. Выход Азербайджана из этой организации не отвечает ничьим интересам», - отметили в BP.

Примечательно, что пока ни одна международная финансовая организация официально еще не заявила о том, что решение Азербайджана покинуть EITI может сказаться на его дальнейшем финансировании.

Отметим, что ранее министр энергетики Азербайджана Натик Алиев заявил, что общая стоимость проекта "Южный газовый коридор" по итогам его реализации не превысит 40 миллиардов долларов. Министр добавил, что все финансовые институты, принявшие участие в третьем заседании Консультативного совета "Южного газового коридора", еще раз выразили свою приверженность этому проекту.

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