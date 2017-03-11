Прекратившая 15-летнюю голодовку активистка провалилась на выборах

Индийская гражданская активистка Иром Шармила, чья голодовка продолжалась свыше 15 лет, потерпела поражение на выборах в законодательное собрание штата Манипур, набрав всего 90 голосов. Это меньше, чем даже в графе «против всех», сообщает Hindustan Times.

Шармила заявила изданию, что ей не стыдно за свое поражение, но в будущем она больше не будет участвовать в выборах. «Я хочу, чтобы моя партия выжила», — отметила активистка, представлявшая собственную партию «Альянс народного возрождения и справедливости».

В одном округе с Шармилой баллотировался действующий главный министр штата, представитель Индийского национального конгресса Окрам Ибоби Синг;, он стал первым, получив 18,6 тысячи голосов. Далее расположился кандидат от «Бхаратия Джаната парти», за которого проголосовали почти 8,2 тыс. человек. В графе «против всех» отметились 143 человека.