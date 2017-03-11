Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал коррупционный скандал вокруг шведского подразделения канадской машиностроительной компании Bombardier, сотрудники которой обвиняются в подкупе азербайджанских чиновников, передает Assosiated Press.

Джастин Трюдо заявил, что работающие за рубежом канадские компании должны соответствовать законам и этическим стандартам стран, в которых они работают.

Как ранее сообщал haqqin.az, районный суд Стокгольма накануне арестовал гражданина России, сотрудника шведской компании «Бомбардье», по подозрению во взяточничестве. В 2013 году компания выиграла крупный тендер на поставку оборудования «Азербайджанским железным дорогам» (АЖД). Речь шла о обновлении систем автоматизации и сигнализации на железной дороге Баку — Беюк Кясик. Сумма подряда составляла 288 миллионов долларов. В то время "Азербайджанские железные дороги" возглавлял Ариф Аскеров, а главой Минтранса был Зия Мамедов.

Сотрудников компании подозревают в даче взяток бывшему руководству «Азербайджанских железных дорог» и Минтранса для победы в тендере.

«Канада ждет от своих компаний, что они будут соответствовать этическим и юридическим стандартам стран, в которых они работают», - сказал Джастин Трюдо в ответ на просьбу журналистов прокомментировать коррупционный скандал.

Премьер Канады также добавил, что этот скандал не повлияет на планы правительства по выделению компании Bombardier ранее оговоренного кредита на 372 миллиона долларов.