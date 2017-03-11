Ученые засняли на Марсе масштабное торнадо

На Марсе ученые запечатлели торнадо огромных масштабов. Это явление дает экспертам надежду для дальнейшего развития Красной планеты для жизни человека, передает Svopi.

Масштабный торнадо на поверхности Марса сфотографировал спутник, находящийся на орбите Красной планеты. Совсем недавно ученые поставили для себя цель создать на Марсе магнитное поле, которое станет началом для зарождения жизни на планете.

Снимок торнадо на Марсе разместили в сети. Пользователи Интернета уверены, что если на Красной планете есть торнадо, значит, там может быть атмосфера, которая значительно облегчит работу ученым по колонизации Марса.