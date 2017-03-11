Британским министрам запретили покидать страну

Консервативная партия Великобритании запретила заграничные поездки членам кабинета министров до начала процесса выхода из Евросоюза, пишет The Telegraph.

Сообщается, что двое британских министров получили отказ на просьбу пропустить заседание парламента во время заграничной поездки. По их словам, в данный момент для членов кабмина «нет возможности уехать».

Издание отмечает, что данный запрет может быть вызван опасениями, что запуску процесса Brexit помешает недостаточное число консерваторов во время голосования.