 

Евросоюз начал сокращать финансовую поддержку Турции

 

Евросоюз начал сокращать финансирование программ, которые реализуются в рамках переговоров о вступлении Турции в ЕС. Прежде всего это касается направлений, по которым не наблюдается ощутимого прогресса.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана.

«Мы уже приостановили отдельные программы, где не было соответствующего прогресса, например, в части построения правового государства», — приводит его слова агентство. Из €4,45 млрд, которые были предусмотрены в рамках поддержки Турции в период с 2014 по 2020 гг., были выплачены лишь €167,3 млн, указал Хан. Средства направляются по большей части на развитие гражданского общества, системы образования и науки.

Еврокомиссар подчеркнул, что с правовой точки зрения в настоящее время невозможно полностью остановить финансирование Турции со стороны ЕС, пока официально не прекращены переговоры о ее вступлении в сообщество. «Подавляющее большинство глав МИД стран ЕС в декабре высказались за то, чтобы продолжать диалог с Турцией и вместе работать над устранением недостатков в том, что касается построения правового государства», — заметил Хан.

«В этом случае у нас вообще бы не осталось рычагов для реформирования», — подчеркнул он, добавив, что переговоры о вступлении, тем не менее. «де-факто остановились».

Еврокомиссар назвал «совершенно неприемлемыми и абсурдными» прозвучавшие со стороны Анкары сравнения действий властей ФРГ с политикой нацистов.

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