 

В Москве эвакуировали 1500 человек

 

Почти 1,5 тысячи человек эвакуировано из киноцентра в Москве из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали, что около 19:55 мск «от неизвестного лица поступило сообщение, содержащее угрозы в адрес организации на Дружинниковской улице, 15». По данному адресу располагается киноцентр «Соловей».

По информации РИА Новости, из здания вывели около 1,4 тысячи человек. В полиции подтвердили факт эвакуации, но не уточнили количество выведенных людей.

Источник информагентства сообщил, что бомба в здании в ходе проверки не найдена. Личность звонившего устанавливается.

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