В распоряжении полиции Бельгии есть 10-минутная запись разговора террористов-смертников Наджима Лаашрауи и Ибрагима эль-Бакрауи, взорвавшихся около года назад в аэропорту «Завентем». Боевики уточняют свои планы накануне взрывов.



«Ты видишь, ситуация такова, что больше нельзя, больше нельзя затягивать, что бы то ни было. Нужно работать как можно скорее, и решили работать с помощью Аллаха завтра, во вторник, 22 марта», — цитируют слова Лаашрауи ряд бельгийских СМИ (перевод — Интерфакс»).



«Один брат сообщил нам информацию, что утром вылетают американские, русские и израильские рейсы. Попробуем их затронуть. Проблема в том… Если использовать «калашниковы», учитывая, что у нас немного магазинов к ним и т. д. Начнем стрелять в толпе, а они побегут, и там есть военные и другие вещи. Итак, решили, чтобы был… максимум жертв, нужно внедриться (в толпу) и в последнюю минуту взрываем все одновременно, с божьей помощью», — объяснил он сообщнику.



Эль-Бакрауи говорит в ответ, что чувствует слежку и боится быть арестованным в любой момент, поэтому надо «ускорить работу».



Лаашрауи также определяет, что помимо аэропорта нужно будет атаковать метрополитен.