 

Смертники планировали атаковать россиян в аэропорту Брюсселя

 

В распоряжении полиции Бельгии есть 10-минутная запись разговора террористов-смертников Наджима Лаашрауи и Ибрагима эль-Бакрауи, взорвавшихся около года назад в аэропорту «Завентем». Боевики уточняют свои планы накануне взрывов.

«Ты видишь, ситуация такова, что больше нельзя, больше нельзя затягивать, что бы то ни было. Нужно работать как можно скорее, и решили работать с помощью Аллаха завтра, во вторник, 22 марта», — цитируют слова Лаашрауи ряд бельгийских СМИ (перевод — Интерфакс»).

«Один брат сообщил нам информацию, что утром вылетают американские, русские и израильские рейсы. Попробуем их затронуть. Проблема в том… Если использовать «калашниковы», учитывая, что у нас немного магазинов к ним и т. д. Начнем стрелять в толпе, а они побегут, и там есть военные и другие вещи. Итак, решили, чтобы был… максимум жертв, нужно внедриться (в толпу) и в последнюю минуту взрываем все одновременно, с божьей помощью», — объяснил он сообщнику.

Эль-Бакрауи говорит в ответ, что чувствует слежку и боится быть арестованным в любой момент, поэтому надо «ускорить работу».

Лаашрауи также определяет, что помимо аэропорта нужно будет атаковать метрополитен.

85 просмотров


Старости
Иранские спецслужбы устроили покушение на журналиста в Баку
Иранские спецслужбы устроили покушение на журналиста в Баку немецкие источники
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
12 Март 11° / 4°
13 Март 13° / 4°
14 Март 11° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8477 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Смертники планировали атаковать россиян в аэропорту Брюсселя
В Москве эвакуировали 1500 человек
В Нидерландах полиция остановила автомобиль турецкого министра
Евросоюз начал сокращать финансовую поддержку Турции
Британским министрам запретили покидать страну
Ученые засняли на Марсе масштабное торнадо
Премьер-министр Канады о деле Зии Мамедова Скандал разрастается
Прекратившая 15-летнюю голодовку активистка провалилась на выборах
В Гахе в реке обнаружен труп женщины
Мировые гиганты заверили: «Мы продолжим кредитовать Азербайджан» и после выхода из EITI
Азербайджан стал крупнейшим инвестором Грузии
Турецкий министр поедет в Нидерланды наземным транспортом
Голодные страусы заклевали туристку видео
Месть автора haqqin.az наша доска почета
Футболист сборной Азербайджана забил гол в турецкой Суперлиге ВИДЕО
Ким Чен Нам может быть кремирован в Малайзии
Премьер-министр Нидерландов ответил Эрдогану скандал разрастается
Протесты вкладчиков банков в Татарстане
В Мосуле нашли массовое захоронение убитых шиитов
Волна митингов в Беларуси
Асад не видит возможностей для сотрудничества с Трампом
Ричард Хогланд: «Карабахский конфликт отличается от других конфликтов»
В бакинском поселке «легковушка» врезалась в грузовик
В аэропорту Бостона грузовик врезался в самолет
Медведев вернул россиянам турецкую жвачку