 

Нарине Дерменджян: «Карабах должен быть в составе Азербайджана»

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

Доктор философских наук, лингвист, автор ряда научных работ, проживающая ныне в Ереване, Нарине Дерменджян подписав «Платформу мира для Армении и Азербайджана», выступила за решение карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в Секретариате Платформы.

«Я призываю стороны армяно-азербайджанского карабахского конфликта прекратить всякие военные действия, сесть за стол переговоров и решить длящийся более 25 лет конфликт. Настало время для мира. Этот конфликт принес беду в обе страны. Выражая уважение и поддержку суверенитету, территориальной целостности, а также признанным на международном уровне границам Республики Армения и Республики Азербайджан, хочу подчеркнуть важность решения этого конфликта в рамках международного права, Устава ООН, резолюций Совета Безопасности ООН. Также важна деятельность Минской группы ОБСЕ, направленная на мирное решение конфликта», - говорится в заявлении армянского ученого.

Нарине Дерменджян

По словам Н.Дерменджян, до этого конфликта два народа жили в гармонии, основанной на общих традициях, которые сложились в результате многовекового мирного сосуществования: «С глубочайшим сожалением хочу отметить, что в результате нерешенности конфликта в обеих странах преобладают вражеские отношения двух народов друг к другу. Мы, народы Азербайджана и Армении, должны прекратить конфликт ради обеспечения мира и процветания наших будущих поколений. Я полностью поддерживаю идею мирного сосуществования двух народов и надеюсь на скорейшее мирное решению конфликта, который длится больше 25 лет», - отмечает в своем заявлении известный ученый.

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