 

В Турции оцепили посольство Нидерландов

 

Турецкая полиция перекрыла входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов. Как передает Anadolu, об этом сообщил представитель МИД Турции.

"По соображениям безопасности входы и выходы в голландское посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле перекрыты", - сообщил представитель МИД Турции.

Такие меры могут быть связаны с возможными протестными выступлениями граждан Турции из-за напряженности в дипотношениях между Анкарой и Гаагой, возникшей из-за того, что ранее голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

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