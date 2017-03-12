По информации Службы скорой помощи, на акции пострадали три человека. Из них двое участников акции и один полицейский, которому попал в голову камень. Их жизни опасность не угрожает, сообщает «Грузия Онлайн»

Участники акции заявляют, что не намерены расходиться.

Издание отмечает, спонтанная акция жителей Батуми началась после того, как патрульная полиция оштрафовала гражданина на 200 лари. Как сообщают источники, мужчина сегодня похоронил сына, и на пути с похорон остановил машину у аптеки, так как супруге стало плохо.

Именно в это время подъехала патрульная полиция и наложила штраф за создание помех автодорожному движению. Между мужчиной и полицейским возникла словесная перепалка. Мужчина был задержан. Как сообщает МВД Грузии, задержан еще один гражданин, который пытался заступиться за мужчину.

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В Батуми сотни участников стихийного митинга совершили попытку прорваться во двор здания главного управления полиции Аджарии, передает «Рустави-2».

Сообщается, что причиной митинга стало задержание с применением силы двух водителей. Через несколько часов после их доставки у здания управления полиции собрались сотни людей, требующих отставки руководства правоохранительных органов Аджарии.

К митингующим никто не вышел, они совершили попытку прорваться во двор здания, которую пресек спецназ, применив слезоточивый газ. Акция протестующих продолжается.