Полиция голландского Роттердама использовала силу для разгона собравшихся у турецкого консульства демонстрантов, протестующих против мер властей Нидерландов по отношению к членам правительства Турции, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что у здания консульства Турции собрались более десяти тысяч человек. Полиция оцепила здание консульства и не подпускает новых прибывших демонстрантов.

Против демонстрантов – представителей турецкой диаспоры в Нидерландах – были применены дубинки. К разгону митингующих была также привлечена конная полиция. Демонстранты были оттеснены от здания турецкого консульства, но не прекратили свою акцию и продолжают скандировать лозунги с осуждением действий властей Нидерландов.