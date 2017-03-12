Турецкий министр о своей депортации из Голландии

Министр Турции по делам семьи и социальной политики Фатма Бетуль Сайян Кая осудила решение властей Нидерландов выслать ее из страны, передает агентство Анадолу.

"Попирая все демократические и общечеловеческие ценности, меня отправляют в Германию через нидерландский город Неймеген. Осуждаю это решение от имени всех граждан Турции. Мировое сообщество должно проявить реакцию в ответ на это фашистское действие", - написала турецкий министр в twitter.

Кая добавила, что такое отношение к женщине-министру категорически неприемлемо.

Отметим, что накануне власти Нидерландов объявили министра по делам семьи Турции Фатму Бетуль Сайян Кая "нежелательным иностранцем" и выслали ее из страны.