Наджмеддин Садыгов едет в Москву

Вопросы противодействия терроризму 15 марта в столице обсудят начальники генштабов стран СНГ, сообщает haqqin.az. со ссылкой на Министерство обороны России.

«15 марта в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ пройдет международная конференция по задачам противодействия терроризму с участием глав генштабов вооруженных сил стран-участниц СНГ», — говорится в сообщении, расположенном на сайте министерства обороны РФ.

В сообщении отмечается, что в мероприятии примет участие и начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыгов.

Предполагается, что данное мероприятие будет содействовать наращиванию военного сотрудничества между странами в национальных интересах каждой из них.