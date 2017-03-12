Из Саудовской Аравии выдворят пять миллионов человек

Cаудовская Аравия разрабатывает программу по депортации приблизительно 20% своего населения - пяти миллионов нелегальных мигрантов, передает РИА Новости.

Решение об этом обсуждается в Консультативной ассамблее (Шуре) страны по инициативе одного из депутатов - доктора Садка Фаделя.

По сообщению газеты Al Hayat, власти королевства опасаются, что мигранты потребуют "натурализовать их", предоставив саудовское подданство. Предполагаемая кампания по выдворению нелегалов не будет первой: с 2012 по 2015 год из государства выставили 243 тысячи пакистанцев — некоторых по обвинению в исламском терроризме.