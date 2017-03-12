 

На чемпионате Дагестана толпа напала на русского бойца Видео

Автор: Отдел спорта 

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев в рамках тренировочного сбора в Дагестане принял участие в чемпионате по ММА среди любителей, который проходил в Махачкале.

Соперником Минеева был дагестанец Азиз Джуманиязов. Бой сложился для Минеева не очень удачно, местный спортсмен большую часть времени контролировал его в партере. По окончании второго раунда Джуманиязов поступил неспортивно. Поднимаясь, он ударил соперника ногой. Минеев тут же вскочил и нанес сопернику удар кулаком в голову. На ринг сразу же выскочили поклонники местного бойца и напали на Минеева. Сторонники приезжего спортсмена тоже вступили в бой, но их было значительно меньше.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Клуб ММА «Горец» впоследствии на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал инцидент так: «Иногда спортсмены в порыве страсти и эмоций не всегда возобладают над собой. Такой случай произошел сегодня на открытом чемпионате Дагестана союза ММА в поединке между известным российским бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым и нашим земляком Азизом Джуманиязовым. По завершении боя, когда уже бойцы вставали с пола, наш спортсмен пнул ногой Минеева и стал отходить. В этот момент Владимир резко встал и ударил Азиза. После этого со стороны обоих бойцов на ринг выскочили многочисленные сторонники, и произошла небольшая стычка. Потихоньку смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом и пожали руки».

Владимир Минеев - боец Fight Nights. Его статистика в профессионалах: 8 побед и 1 поражение. У Азиза Джуманиязова 2 победы и 3 поражения.

4737 просмотров


Старости
Кому подчиняется Посольство Ирана в Баку
Кому подчиняется Посольство Ирана в Баку Сенсационное исследование
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
13 Март 13° / 4°
14 Март 11° / 5°
15 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8477 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Слон хоботом забил до смерти сотрудника зоопарка
В Азербайджане начался денежный голод сокращение манатной массы
Керри Кавано о риске возобновления войны в Карабахе
Анкара обещает предельно жесткий ответ на действия Нидерландов
Армянские войска обстреляли позиции азербайджанских войск из пулеметов
На чемпионате Дагестана толпа напала на русского бойца Видео
Великобритания потребует у Евросоюза $11 миллиардов
Президент Грузии экстренно созвал Совбез страны после беспорядков в Батуми
Из Саудовской Аравии выдворят пять миллионов человек
Наджмеддин Садыгов едет в Москву
Турецкий министр о своей депортации из Голландии
Полиция силой разгоняет многотысячный митинг турок в Голландии фото
В столкновениях в Батуми ранены десятки людей видео, обновлено 03:02
В Турции оцепили посольство Нидерландов
В Германии предотвратили крупный теракт
Нарине Дерменджян: «Карабах должен быть в составе Азербайджана»
Смертники планировали атаковать россиян в аэропорту Брюсселя
В Москве эвакуировали 1500 человек
В Нидерландах полиция остановила автомобиль турецкого министра
Евросоюз начал сокращать финансовую поддержку Турции
Британским министрам запретили покидать страну
Ученые засняли на Марсе масштабное торнадо
Премьер-министр Канады о деле Зии Мамедова Скандал разрастается
Прекратившая 15-летнюю голодовку активистка провалилась на выборах
В Гахе в реке обнаружен труп женщины