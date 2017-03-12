Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев в рамках тренировочного сбора в Дагестане принял участие в чемпионате по ММА среди любителей, который проходил в Махачкале.

Соперником Минеева был дагестанец Азиз Джуманиязов. Бой сложился для Минеева не очень удачно, местный спортсмен большую часть времени контролировал его в партере. По окончании второго раунда Джуманиязов поступил неспортивно. Поднимаясь, он ударил соперника ногой. Минеев тут же вскочил и нанес сопернику удар кулаком в голову. На ринг сразу же выскочили поклонники местного бойца и напали на Минеева. Сторонники приезжего спортсмена тоже вступили в бой, но их было значительно меньше.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Клуб ММА «Горец» впоследствии на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал инцидент так: «Иногда спортсмены в порыве страсти и эмоций не всегда возобладают над собой. Такой случай произошел сегодня на открытом чемпионате Дагестана союза ММА в поединке между известным российским бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым и нашим земляком Азизом Джуманиязовым. По завершении боя, когда уже бойцы вставали с пола, наш спортсмен пнул ногой Минеева и стал отходить. В этот момент Владимир резко встал и ударил Азиза. После этого со стороны обоих бойцов на ринг выскочили многочисленные сторонники, и произошла небольшая стычка. Потихоньку смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом и пожали руки».

Владимир Минеев - боец Fight Nights. Его статистика в профессионалах: 8 побед и 1 поражение. У Азиза Джуманиязова 2 победы и 3 поражения.