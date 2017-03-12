 

Анкара обещает предельно жесткий ответ на действия Нидерландов

 

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил действия властей Нидерландов, не позволивших министру по делам семьи и социальной политике Турции Фатме Бетуль Сайян Кая войти на территорию турецкого генконсульства в Роттердаме, передает Anadolu.

"Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы", — цитирует Йылдырыма агентство.

Премьер отметил, что министр находилась в Европе с целью рассказать туркам в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции. По его словам, события в Роттердаме — "большой дипломатический скандал".

Йылдырым отметил, что несмотря на дипломатические усилия Анкары, урегулировать вопрос организации встречи турецкого министра с соотечественниками в Роттердаме так и не удалось.

"Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека", — сказал премьер.

Политик призвал турок, проживающих в Нидерландах, к спокойствию. "Члены турецкой диаспоры не должны поддаваться на провокации. Лучшим ответом на подобного рода фашистские методы станет референдум 16 апреля", — добавил премьер.

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