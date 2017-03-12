 

Керри Кавано о риске возобновления войны в Карабахе

 

Урегулирование карабахского конфликта дает уникальную возможность для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил в интервью радиостанции «Голос Америки» бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, посол Керри Кавано.

«Однозначно, президент Трамп хотел бы наладить отношения с Россией. Уверен, что Нагорный Карабах может дать эту возможность, позволив России и США совместной эффективной работой довести этот конфликт до мирного урегулирования», - сказал Кавано.

На взгляд бывшего дипломата, который недавно опубликовал статью на эту тему, в отличие от ситуации вокруг Украины и Сирии, в вопросе Карабаха цели России и США очень близки друг к другу. 

«Своей публикацией я попытался направить сигнал новой администрации США, указать: вот область, в которой два десятка лет продолжается серьезное российско-американское сотрудничество», - заявил бывший сопредседатель МГ ОБСЕ.

В свою очередь, бывший дипломат, а ныне аналитик Совета внешней политики Уэйн Мерри, говоря о четырехдневной войне, подчеркнул важную роль Москвы в деле ее прекращения.  «Именно благодаря влиянию России удалось предотвратить расширение этого столкновения», - заявил Мерри.

Он уверен в том, что война в Нагорном Карабахе не исходит из интересов какой-либо стороны. «Война в этом случае является поражением для всех, война – против интересов всех сторон», - заметил аналитик.

Старший аналитик института Карнеги Пол Стронский же, комментируя прошлогодние военные события, отметил, что они показали сторонам угрозу войны в сегодняшней реальности.

«Думаю, власти Азербайджана и Армении увидели, что произошло в прошлом году, убедились в том, что это будет кровавой борьбой и ни для кого легко не будет», - заметил Стронский.

Однако Керри Кавано в этом плане настроен не столь оптимистично. На его взгляд, пока отсутствует реальный мирный процесс, угроза войны в Карабахе сохранится. В этих условиях К.Кавано говорит, что стал сторонником инициативы относительно размещения на линии соприкосновения специальных устройств.

«Раньше я был против этого, но сейчас, когда нарушений режима перемирия, выстрелов становится все больше, когда стороны постоянно обвиняют друг друга, думаю, подобные устройства стали бы ценными», - подчеркнул бывший сопредседатель МГ ОБСЕ.

Напомним, что инициативу размещения на линии соприкосновения войск специальных устройств, которые позволят осуществлять наблюдение и предупреждение инцидентов, подняли организации армянской диаспоры в США, и Госдеп, поддержав эту инициативу, пытался навязать ее Азербайджану. Однако официальный Баку отверг эту бесполезную инициативу, направленную на укрепление существующего статус-кво.

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