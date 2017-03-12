Уходящая неделя запомнилась продолжающимся укреплением курса маната к доллару, который колеблется в пределах 1,74-1,75 AZN/$1. Что будет дальше? Какую политику проводит Центральный банк Азербайджана и чего добивается?

Отвечая на эти вопросы haqqin.az, банковский эксперт, юрист Акрам Гасанов заявил, что ЦБА следует обозначенной в начале года жесткой денежной политике, направленной на поддержание на определенном уровне денежной массы. «Цель понятна: снизить уровень девальвации и инфляции, иначе говоря, поддержать стоимость национальной валюты. Как известно, основная цель любого Центробанка обеспечить стабильность цен, т.е. национальной валюты».

В этом смысле действия ЦБА соответствуют его основной цели, отмечает эксперт. «Он просто продолжает сжимать денежную массу, лишь бы не допустить падение стоимости маната. Другое дело, какой ценой и чего это может нам стоить. Деньги имеют для экономики такое же значение, что и кровь для организма человека. Среднестатистический стандарт крови в организме человека 5 литров. Потеря даже 20% (1 литр) крови может привести к смерти человека. На 1 марта денежная база в Азербайджане составила 6,987 млрд. манат. Это примерно 3,998 млрд. долларов. А вот на 1 января 2015 года (т.е. перед девальвацией) денежная база составляла 11,541 млрд. манат, т.е. 14,796 долларов. Получается, что номинально денежная база сократилась почти в два раза, а реально почти в четыре раза», - говорит Гасанов.

Для сравнения, в России на начало 2014 года денежная база составляла 8346.8 млрд. рублей. Тогда доллар стоил примерно 31 рубль. Ныне доллар в России стоит в два раза дороже, а денежная база равна 8847.5 млрд. рублей. То есть номинально денежная база в России стала чуть больше, а реально почти в два раза меньше.

«Сравнение явно не в нашу пользу, и оно объясняет, почему Россия стала приходить в себя, а мы еще нет. В России восстановилось кредитование (а значит, бизнес ожил), а у нас даже Межбанк стал отзывать манатные кредиты (при этом делает это даже вопреки закону). Очевидно, что в Азербайджане наблюдается денежный голод. Благодаря этому голоду, рост цен остановлен, девальвация маната притормозила», - подчеркивает Гасанов.

Разумеется, раз маната стало меньше, значит, и стоить он должен дороже. «Но нехватка маната привела к неплатежам. И при этом все дружно ожидают, что девальвация будет продолжена. Ведь понятно, что долго так продолжаться не может. Стратегические дорожные карты, утвержденные президентом, поставили перед госорганами большие задачи по развитию экономики. А для этого нужны деньги. Денег стало в четыре раза меньше. Значит, в итоге ЦБА будет вынужден эмитировать их. А это приведет к неминуемой девальвации. Вот все и ждут этого, а страдает экономика. Банки отказываются кредитовать. Нет кредита, нет бизнеса.

Я уже упоминал о том, что даже Межбанк требует досрочно и вопреки закону и заключенному договору вернуть манатные кредиты. Тем самым банковская система посылает обществу сигнал: манату не верим, будем все держать в долларах. И общество понимает: раз самый большой, к тому же государственный банк не верит, зачем верить нам? Вот и получается замкнутый круг».

Почему так происходит?

Потому что ЦБА независимая структура и следует своей основной цели, отмечает Гасанов. То, что эта цель противоречит задачам правительства, его особо не волнует. Такие конфликты имеют место во всех странах. Поэтому в руководстве Центробанка обычно представлено и правительство. Наш закон тоже предусматривает, что в составе правления должно быть два независимых члена, но эти места до сих пор вакантны. Необходимо их заполнить, чтобы правительство имело влияние на ЦБА.

«Конечно, мы все хотим, чтобы манат был стабильным, но это не самоцель. Зачем нам дорогой манат, если в итоге экономика будет парализована? Вот даже президент США Трамп против дорогого доллара. На основе согласованной политики ЦБА должен разумно кредитовать банки и наращивать денежную массу так, чтобы лишь малая ее часть перетекала на валютный рынок (для этого надо создать механизм контроля за целевым расходованием кредитов ЦБА со стороны банков). Тогда у нас будет манат с рыночным курсом, адекватная денежная масса и оживающая экономика».

По словам Гасанова, есть чему поучиться у российских коллег. «Недаром Эльвира Набиуллина недавно была названа лучшим главой Центробанка. Учиться никогда не поздно. Тем более, если от этого зависит судьба экономики целой страны...», - подчеркнул Гасанов.