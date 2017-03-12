Слон хоботом забил до смерти сотрудника зоопарка

Слон напал на сотрудника одного из самых популярных в Японии тематических парков отдыха Adventure World, сообщает агентство Киодо.

Специалист по работе с животными из Таиланда Уичаи Мади с коллегой вошли в вольер со швабрами для чистки слона. Спустя некоторое время животное начало заметно нервничать, резко раскачивая хоботом из стороны в сторону, а затем откинуло одного из сотрудников парка хоботом к железному забору. После этого слон еще несколько раз протащил мужчину по вольеру.

Сразу после инцидента 37-летний гражданин Таиланда был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Причину подобного поведения животного выясняют ветеринары.