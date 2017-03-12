Несколько недель назад исследователи Института будущего человечества при философском факультете Оксфордского университета в Великобритании опубликовали доклад, где перечисляются основные, по их мнению, события, которые потенциально могут привести к уничтожению людей на планете. Азербайджанский эксперт, биолог, писатель-фантаст, ученик Бориса Стругацкого, член Совета по приключенческой и фантастической литературе при Союзе писателей России Александр Хакимов в беседе с haqqin.az прокомментировал обнародованное исследование и назвал основные угрозы для Азербайджана.

Но сначала о выводах специалистов Оксфордского университета. По их мнению, наибольшие угрозы для существования жизни на Земле в настоящее время представляют пандемия, климатические изменения и ядерная война. Правительства стран, отмечают авторы доклада, в сегодняшних реалиях предпринимают недостаточно усилий для того, чтобы обезопасить планету от потенциальных угроз.

Доклад "Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление" базируется на опросе многочисленных экспертов, принимающих участие в специализированных мероприятиях, проводимых Оксфордским и Кембриджским университетами.

Азербайджанского биолога и писателя несколько сбивает с толку формулировка «угрозы для существования жизни на Земле».

«Что, собственно, под этим имеется в виду? Превращение нашей планеты в голый, абсолютно безжизненный шар, как это было до появления самых первых коацерватных капель? Или исчезновение полностью Homo Sapiens как вида? Или же исчезновение только цивилизации? Но что бы не имелось в виду, невозможно ни первое, ни второе, ни, собственно, третье. Как биологу, мне известно, насколько живучими могут быть организмы, способные цепляться за любую, самую микроскопическую возможность выжить», - отметил Хакимов.

Что же касается человечества – то в целом, это стационарная система, ее ничем не проймешь, и что бы ни случилось в этом лучшем из миров - Человек Разумный не только сохранится как биологический вид, но и сбережет все свои духовные и культурные ценности.

Коснувшись климатических изменений, эксперт отметил, что наша планета неоднократно переживала периоды великих оледенений. «Если не ошибаюсь, на Земле шесть раз обновлялась жизнь - вымерли большие группы живых организмов, но на смену им пришли группы других живых организмов, тоже большие. Все потрясающее разнообразие жизни, что мы видим сегодня – это капля в море видов растений и животных, которые сошли, образно говоря, со сцены. Я уверен - жизнь, раз появившаяся на Земле, больше не исчезнет. Скует ли планету космическим холодом или же она перегреется от «парникового эффекта», а то, может быть, окутается на долгие десятилетия плотной пеленой пепла или пыли (вследствие падения гигантского метеорита или извержения супервулкана) – сохранятся хотя бы микроорганизмы, устойчивые к жару, холоду и не нуждающиеся в фотосинтезе.

Пандемия? Тоже вряд ли. Не то, чтобы я недооценивал опасность тех или иных эпидемий – просто, во-первых, человечество по мере своего развития приобретает способность справляться с теми или иными заразными болезнями, а, во-вторых, человеческий организм – это сложная, самоорганизующаяся и хорошо защищенная биосистема, способная противостоять любой заразе. Когда-то чума, оспа, холера были страшным бедствием, в средневековой Европе от чумы, например, начисто вымирали целые города... а кто сегодня помнит о чуме? О холере? Да, время от времени в некоторых странах «третьего мира» вспыхивают эпидемии давно забытых в прошлом грозных болезней, но при нынешнем уровне медицины и здравоохранения с ними можно справиться без особых затруднений...

Кроме того, у разных людей – разная степень иммунитета к той или иной хвори. И кто-нибудь выживет непременно, при любой пандемии», заявил Хакимов.

Однако настоящие опасения у эксперта вызывают вирусы, мутировавшие под влиянием различных мутагенных факторов, и болезнетворные микробы, создаваемые искусственно в секретных лабораториях тех или иных стран с военной целью.

«В чем тут опасность? Человек заплатил за право существования в этом мире очень высокую цену – миллиарды и миллиарды людей вымерли от всевозможных заразных болезней, зато уцелевшие приобрели иммунитет. Организм любого человека содержит набор антител, способных справиться с любыми из известных микроорганизмов; но в лабораториях идет «сборка» микробов, в природе не существующих, и к которым, стало быть, у человека иммунитета нет. Разразись, не дай Бог, война с применением таких вот «сконструированных» бацилл – умрут миллиарды людей, но небольшая часть особо живучих все равно уцелеет, приобретя необходимый иммунитет...».

Теперь – ядерная война. «Радиоактивное заражение, «ядерная зима», то-се… Неизбежна ли ядерная война? Оптимисты считают, что ее можно избежать. Реалисты рассуждают о стратегии ядерного сдерживания, но признают, что ядерный Апокалипсис может начаться из-за случайного пуска или ошибки компьютера.

Пессимисты не ограничиваются одной лишь Землей: по их мнению, «Великое молчание Вселенной» (или, как еще говорят, «парадокс Ферми») объясняется, помимо прочих причин, еще и тем, что ни одна из существующих в бесконечном Космосе цивилизаций не достигает уровня сверхцивилизации – ну, иными словами, не доходит в развитии своем до такой стадии, когда может посылать сигналы к другим планетам. Почему? Потому что любая цивилизация непременно гибнет, в любой точке Вселенной разумные существа рано или поздно обязательно сожгут друг друга в глобальной ядерной войне.

Но если мы, касаемо Земли, возьмем даже самый крайний случай… Весьма и весьма устойчивы к радиации тараканы и крысы, скорпионы и морские черепахи… Люди? Небольшая часть людей уцелеет даже и в этом случае – например, в бомбоубежищах, в индивидуальных укрытиях… Конечно, им придется несладко. Но человеческая история не пресечется. Она будет уже иной, но она будет.

Резюмирую: по моему глубокому убеждению, ни жизнь, ни человек, ни человеческая цивилизация полностью неуничтожаемы. Но уделять внимание потенциальным угрозам следует на самом серьезном уровне. Пусть мы и неуязвимы – но зачем доводить дело до крайностей?..», подчеркнул Хакимов.

Что же касается конкретно Азербайджана, то из перечисленных угроз эксперт считает наиболее серьезными эпидемии. «Я связываю это с увеличением числа туристов, приезжающих в последние годы в Азербайджан, причем все больше и больше они приезжают из стран Азии. Азия же, как известно, является своеобразным природным "инкубатором" вирусных инфекций, в том числе и вирусного гриппа. Я думаю, что требуется усиленный санитарный контроль не только туристов, но и наших граждан, возвращающихся из стран «третьего мира».

На втором месте, по мнению Хакимова, климатическая проблема. Бездумное и безалаберное наступление на природу может ощутимо изменить климат и доставить нам всем массу хлопот.

На третье место азербайджанский эксперт поставил ядерную войну. «Здесь я вижу главную угрозу даже не в войнах, развязываемых государствами, а террористических актов с применением атомного оружия. Но это уже - забота спецслужб...», - отметил Хакимов.