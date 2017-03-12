Немцы отказываются от Турции в пользу Баку

Сегодня, 12 марта, в Берлине завершает свою работу крупнейшая туристическая ярмарка - International Travel Market (ITB). Немецкое издание Courier провело опрос среди берлинцев - посетителей ярмарки на предмет того, где они проведут свои летние отпуска, сообщает haqqin.az.

Несмотря на то, что Турция являлась традиционным местом отдыха для немецких туристов, в этом году посетители туристической ярмарки сказали, что не поедут в Турцию, так как недовольны политикой властей страны и напряженностью в отношениях между Турцией и Германией, пишет берлинский журнал.

Также немецкое издание отмечает спад спроса на турпутевки в Тунис и Египет. По-прежнему среди немцев популярны курорты Таиланда.

Courier пишет, что заметно вырос интерес немцев на путешествия в страны СНГ, а одним из самых популярных туристических направлений стала столица Азербайджана – Баку.

Супруги Гернот и Жаклин Функ сказали корреспонденту Courier, что они просто бредят столицей Азербайджана: «Баку – очаровательный город, который превосходно развивается, а Каспийское море – просто замечательное».

Супруги Функ говорят, что летом этого года они проведут свой отпуск в Баку, а оттуда поедут в Бишкек.

Представители немецких туристических компаний говорят о возросшем интересе немцев на поездки в СНГ, в частности, в Баку.

Отметим, что в 2016 году Баку занял пятое место среди самых популярных туристических направлений всего мира по данным сайта для путешественников TripAdvisor.com.

Баку занял почетное пятое место после таких курортных мест, как Сан-Хосе-дель-Кабо (Мексика), который знаменит своими пляжами и колониальными испанскими строениями XVIII века, Уистлер (Канада), Жижока-де-Жерикуакуара (Бразилия) и Кихеи (Гавайи, США). Также в десятку вошли Эль-Нидо (Филиппины), Эйлат (Израиль), Лас-Пальмас (Испания), Тбилиси (Грузия) и Джодхпур (Индия). Помимо этого, Баку был назван самым популярным направлением в Азии.