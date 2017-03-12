Дизайнер и художник Матье Сапин, который специализируется на истории мультипликации, провел пять лет рядом с французским актером Жераром Депардье. После этого Матье Сапин выпустил комиксы, где описывает, как он с 2012 года по январь 2017 года сопровождал Жерара Депардье в его путешествиях из Азербайджана в Баварию, из Португалии в Россию, пишет французский журнал Lexpress.

Дизайнер пишет, что его с актером познакомил их общий друг дизайнер Джон Сфар. После знакомства было решено запустить проект по подготовке документально-развлекательных комиксов о жизни Жерара Депардье. Дизайнер пишет, что через неделю после запуска проекта они с Жераром Депардье оказались в Азербайджане, где они вдвоем принимали душ в бассейне роскошного бакинского отеля.

Комиксы, рассказывающие о пятилетнем периоде жизни великого актера, начинаются именно с этой несколько брутальной сцены, где художник и актер принимают душ в фешенебельном отеле в Баку, пишет французский журнал.

Отметим, что Матье Сапин – известный французский художник и дизайнер, который также в комиксах описал жизнь президента Франции Франсуа Олланда в Елисейском дворце.