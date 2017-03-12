Американские студенты выбрали художника Фаика Ахмедова

Университет Уэйк Форест в американском штате Северная Каролина дал шести своим студентам 100 тысяч долларов, чтобы они купили на них произведения современного искусства.

Дело в том, что еще в 1960 году университет открыл собственную арт-галерею, в которой собирает произведения современного искусства. Раз в четыре года университет выбирает группу из шести своих студентов и выдает им деньги, чтобы они приобрели новые экспонаты.

Американское издание Marketplace связалось с одним из этих студентов Дэвоном Гилбертом. По словам студента, он вместе со своими сокурсниками отправился в Нью-Йорк, где и собирается потратить 100 тысяч долларов, выданных университетом.

Примечательно, что студенты хотят потратить эти деньги на покупку работ азербайджанского художника Фаика Ахмедова.

«В Нью-Йорке нас заинтересовали произведения Фаика Ахмедова. Это художник из Азербайджана. Он создает текстильные произведения по мотивам традиционных азербайджанских ковров. Но с современными элементами, такими, как пикселизация и искаженные модели», - рассказывает Гилберт.

Студент добавил, что в настоящее время они ведут переговоры с художником по покупке его произведений. В скором времени творения азербайджанского художника пополнят коллекцию университета Уэйк Форест.