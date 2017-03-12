 

Грузия решила наказать «наблюдателей» haqqin.az из Тбилиси

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

Грузия применит санкции в отношении иностранных «наблюдателей» на так называемых парламентских выборах в самопровозглашенной Абхазии 12 марта.

Как сообщил haqqin.az бывший советник президента Грузии, политолог Вахтанг Маисая, все так называемые «наблюдатели», которые прибудут на территорию оккупированной Абхазии для мониторинга местных выборов, независимо от их статуса, подпадут под действие закона об оккупированных территориях.

Согласно грузинскому законодательству, в случае, если эти лица окажутся в дальнейшем на территории Грузии, то они будут оштрафованы и им будет запрещен въезд в Грузию.

«Ранее эти санкции уже применялись в отношении некоторых российских экспертов и политических деятелей», - отметил Маисая.

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