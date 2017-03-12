 

Если сравнивать с Нью-Йорком: Азербайджан – на 23 месте, Армения - на 42-ом не наш рейтинг

Автор: Акпер Гасанов 

Интересные события происходят в нашей стране после девальвации маната. В тот теперь уже кажущийся мифическим период, когда наш манат стоил дороже американского доллара и был вровень с евро, Азербайджан стабильно занимал высокие места в списке самых дорогих для проживания стран мира.

Соседняя Грузия нам ставилась в пример, как некий оазис низких цен, чем и объяснялось массовое и ежегодное стремление граждан нашей страны посетить соседнее государство в качестве туристов. Аналогичные речи велись и по-прежнему ведутся касательно Украины. А тем временем американский портал GoBankingRates провел исследование, результаты которого весьма показательны в плане разрушения существующих стереотипов.

Но вначале имеет смысл рассказать о том, какие параметры закладывались при определении рейтинга. При этом учитывался индекс покупательской способности средней зарплаты в каждой из стран, стоимость аренды жилья, продуктов питания и различных услуг. Каждый из этих показателей сравнивался с аналогичными показателями в Нью-Йорке.

Так вот, про Азербайджан в исследовании GoBankingRates  говорится, что в нашей стране - одни из самых дешевых продуктов в мире и  дешевые потребительские товары. Говоря конкретнее, исследование показывает, что покупательная способность азербайджанцев на 59,6% ниже покупательной способности жителей Нью-Йорка. Арендная плата у нас ниже на 88,5%, а продовольственные товары дешевле на 74%. 

Для сравнения, у стоящей рядом Украины, показатели такие: покупательская способность там на 71,9% ниже, чем в Нью-Йорке, арендная плата ниже на 91,1%, а продукты питания – на 77,3%. Также имеет смысл сравнить нашу ситуацию с той, что имеет место в соседней Грузии, про которую в исследовании говорится как о стране с также низкими ценами, но еще и с очень низкими доходами населения. Она расположилась на 29-ом месте в данном рейтинге. Там покупательская способность жителей страны на 69,3% ниже, чем у жителей Нью-Йорка. Арендная плата там ниже на 88,6%, а продовольственные товары - на 74,4%.

Наконец, укажем и показатели Армении, которую разместили на 42-ом месте данного рейтинга. Так вот, покупательская способность жителей Армении на 65,6% ниже, чем у жителей Нью-Йорка. Арендная плата  там ниже на 89,35%, а продовольственные товары - на 71,4%. Ну а напоследок добавим, что тремя самыми дешевыми для жизни странами признаны Южная Африка, Индия и Косово. Россия занимает 39-ое место. 

Такие вот цифры. И они совершенно четко указывают на то, что даже после более чем двукратного обесценивания маната покупательская способность населения Азербайджана остается выше, чем в Грузии и Армении, тогда как цены на продовольственные товары у нас почти такие же, как в этих соседних странах. Так что не стоит усердствовать с очернением нашей действительности, как это делают некоторые отечественные эксперты, привыкшие говорить о том, что везде хорошо, кроме Азербайджана.

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