 

Пак Кын Хе покинула президентский дворец

 

Отстраненная от должности глава Южной Кореи Пак Кын Хе, импичмент которой ранее утвердил конституционный суд, покинула официальную резиденцию президента, передает РИА Новости.

Трансляция с района Голубого дворца ведется в прямом эфире телеканала YTN.

Кортеж покинул территорию дворца в 19.17 по местному времени (14.17 по Баку), хотя ранее сообщалось, что выезд отстраненного президента состоится до 18.00 (14.00). Из Голубого дворца Пак Кын Хе направится в частные апартаменты в Сеуле.

В пятницу конституционный суд Южной Кореи утвердил решение об импичменте президента в связи с коррупционным скандалом. Импичмент был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года.

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