Создатель Всемирной паутины о борьбе с фейками

Основатель Всемирной паутины сэр Тим Бернерс-Ли обнародовал свое видение того, как противостоять злоупотреблениям данными в интернете и поддельным новостям, сообщает Русская служб ВВС.

В открытом письме, приуроченном к 28-й годовщине создания Всемирной паутины, Бернерс-Ли выразил обеспокоенность такими явлениями в интернете, как фейковые новости, нарушение прав на неприкосновенность приватной информации и злоупотребления в сфере политической рекламы, а также представил стратегию борьбы с ними сроком на пять лет.

Сэр Тим Бернерс-Ли считает, что нужно прежде всего покончить с неправомерным использованием личных данных, что подрывает, по его мнению, идею свободы слова.

Он также призвал более жестко регулировать "неэтичную" политическую рекламу.

По мнению основателя Всемирной паутины, существует опасность того, что пользователи могут потерять контроль над своими собственными данными, а власти - усилить наблюдение за гражданами через интернет.

Британский ученый заявил, что люди, которые помогли развить интернет с помощью блогов, твитов, фотографий, видео и различных веб-страниц, должны задуматься над тем, как сделать Всемирную паутину местом, которое предоставляет всем "одинаковые права и возможности".

Пользователи зачастую вынуждены соглашаться на условия, выдвигаемые разными сайтами. Они не имеют права решать, какой частью личной информации они хотели бы делиться, а какой нет.

Сэр Тим Бернерс-Ли заявил, что хотел бы сотрудничать с компаниями, чтобы "вернуть пользователям контроль над своими данными".

Появление на свет соцсетей сопровождалось борьбой за количество кликов, что привело к появлению фейковых сообщений, которые зачастую трудно отделить от реальных новостей.