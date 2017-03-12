 

Перестрелка на концерте азербайджанского певца: есть раненые

Автор: Отдел информации 

В Ачинске (Краснодарский край России) сегодня, 12 марта, произошла перестрелка, ранен один мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, передает haqqin.az.

Сегодня утром сообщение о случившемся поступило в дежурную часть из городской больницы. Рано утром к ним был доставлен мужчина 28 лет с огнестрельными ранениями. Полицейские установили, что в одном из кафе между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они произвели выстрелы из травматического пистолета и ружья.

Как пишет ИА «Запад24», конфликт произошел в кафе «Лондон»; перестрелка произошла между собственником помещения, где расположено кафе, и директором заведения.

Собственник кафе после словесной перепалки выбежал на улицу, взял ружье и сначала выстрелил в воздух, директор на это ответил выстрелом из «травмата», после этого собственник, действуя по инерции, направил ружье на толпу, произвел выстрел в оппонента и ранил его в грудную клетку.

Поводом собраться значительному числу посетителей в эту ночь стало выступление двадцатипятилетнего артиста Азербайджана Эльбруса Джанмирзоева. Сегодня в 18.00 он планирует дать свой концерт в городском Дворце культуры в Ачинске, пишет издание.

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