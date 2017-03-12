Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил в эфире вещательной корпорации ВВС, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года, передает ТАСС.

"Это произойдет в марте 2019 года", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, когда Великобритания выйдет из ЕС.

"Решение выйти из ЕС было принято британским народом на референдуме в июне прошлого года. И это должно произойти", - отметил Дэвис, подчеркнув, что британский парламент не вправе наложить вето и правительство намеренно осуществить Brexit на "максимально, насколько это возможно, выгодных условиях".

Британский министр отверг утверждения, что у правительства нет "плана на случай непредвиденных обстоятельств" при ведении переговоров. Он также призвал парламент поддержать в понедельник законопроект (билль) о Brexit. "Мы собираемся сделать это (принять билль). Пожалуйста, не связывайте руки премьер-министра в этом процессе", - добавил он.

Официально переговоры между Лондоном и Брюсселем должны стартовать после того, как британский парламент даст премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй соответствующие полномочия. Согласно последней информации британских СМИ, законопроект о запуске процедуры Brexit имеет хорошие шансы на одобрение обеими палатами парламента в понедельник. Таким образом, уже на следующий день, 14 марта, премьер-министр во время выступления в Палате общин может объявить о том, что она направила в Брюссель уведомление о начале применения статьи 50

Лиссабонского договора о ЕС, запускающей процесс двухлетних переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, на нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.