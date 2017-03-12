 

В Стамбуле на консульство Нидерландов водрузили турецкий флаг Видео

 

Протестующие сорвали голландский флаг с консульства в Стамбуле и заменили его турецким, передает агентство Франс Пресс. Акция протеста в Стамбуле прошла в связи с разразившимся между Нидерландами и Турцией дипломатическим скандалом.

Накануне голландские власти отказались принимать самолет главы турецкого МИД, планировавшего выступить на митинге в Роттердаме, а затем, когда в Роттердам попыталась приехать министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кая, объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

Позже Фатма Бетюль Сайян Кая заявила о крайне грубом обращении в Нидерландах. "Обходиться таким образом с женщиной-министром — это прискорбно", — приводит агентство заявление, которое она сделала перед журналистами в аэропорту имени Ататюрка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал правительство Нидерландов "фашистами" и пригрозил ответными мерами. МИД Турции объявил, что считает нежелательным возвращение в страну голландского посла после отпуска.

Турецкие политики собирались агитировать соотечественников в Нидерландах перед намеченным на 16 апреля референдумом по конституционным поправкам. Ранее подобные выступления ряда турецких официальных лиц отменили в Германии. Тогда Эрдоган также сравнил политику Берлина с действиями нацистов.

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