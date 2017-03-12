Практически каждый азербайджанец любит все заграничное. Истоки этой любви уходят корнями в советскую эпоху, когда почти все отечественное было некачественным и не могло конкурировать с зарубежными товарами.

Однако за последние десятилетия в мировой экономике произошли глобальные изменения. Можно закупить практически любую технологию, а затем наладить производство различной продукции в любой точке мира. Поток нефтедолларов в Азербайджан помог наладить в стране производство сотен наименований различной продукции, которая по качеству практически ничем не отличается от именитых аналогов в своей ценовой категории.

Актуальность отечественной продукции повысилась после девальвации маната, когда люди задумались об экономии семейного бюджета. Но экономят ли бюджет государственные организации, предпочитая отечественную продукцию зарубежной? Ведь в противном случае речь идет о перерасходе средств из госбюджета, так как в манатном исчислении каждая импортная продукция увеличилась в цене как минимум в два раза. Тем более, повторимся, сейчас в Азербайджане можно найти аналог почти любой зарубежной продукции, будь то программные решения, трубы, кабеля, грузовые автомобили и многое другое.

Напомним, что 15 сентября 2016 года президент Ильхам Алиев подписал указ, который приостановил до 1 января 2018 года закупку импортируемых товаров (работ, услуг) организациям, финансируемым из госбюжета. Другими словами, до 1 января следующего года государственные организации не должны закупать импортное, предпочитая им отечественные аналоги.

В указе было подчеркнуто, что целью этого решения является повышение эффективности организаций, финансируемых из госбюджета, а также расширение предпринимательской деятельности, улучшение инвестиционного климата и повышение конкурентоспособности в стране.

Это решение напрямую помогает достичь сразу двух целей – сэкономить средства из госбюджета и простимулировать местное предпринимательство. Ведь когда какая-то азербайджанская ИТ-компания увидит, что она со своим программным решением, ничем технически не уступающим мировым производителям, имеет реальные шансы победить в тендере, то будет прилагать все больше усилий для развития.

Или же если отечественный производитель промышленных труб сможет конкурировать в гостендере с турецкими и даже с европейскими аналогами, то это даст новый толчок развитию. Ведь как в первом, так и во втором случае, азербайджанская продукция не будет уступать по качеству, а экономия финансовых средств может быть даже в 2-3 раза. Следует признать, что низкая стоимость национальной валюты в данном случае является плюсом для экономики.

Принимая во внимание специфику финансовых расходов из госбюжета, когда все крупные тендеры государством проводятся в I-III кварталах каждого года, то основное исполнение вышеупомянутого указа придется именно на 2017-й год.

«Целью указа главы государства о запрете импорта государственными структурами является ограничение вывоза валюты из страны», сообщил haqqin.az экономист Вугар Байрамов. По его словам, уже сейчас дефицит платежного баланса сократился с 5 млрд долларов до 1,7 млрд. Это свидетельствует о том, что решение о запрете покупок товаров и услуг зарубежном дает положительные результаты.

«Часто госпредприятия закупали за границей те товары, которые в достаточном количестве производятся внутри страны. Например, сельскохозяйственная продукция», заявил Байрамов. При этом, по его словам, в указе предусмотрены исключения, когда можно импортировать товары, которые не производятся в Азербайджане.

«Существует риск того, что бюджетные предприятия попытаются «расширить список исключений». Поэтому очень важное значение в исполнении указа имеет контроль со стороны министерств финансов, экономики и ряда других ведомств.

Ограничение импорта наряду с экономией валюты также положительно отразится на развитии частного сектора страны. Местные товары и услуги будут более востребованы», - сказал он.