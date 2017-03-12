Недра любой страны таят в себе огромные ценности. Речь идет не только о полезных ископаемых, но и о кладах, имеющих историческое и культурное значение. А еще это большие деньги, закопанные в землю или укрытые под водой. Для примера можно взять Индию, где стоимость сокровищ в еще невскрытых хранилищах может превышать вместе взятые военные бюджеты США, Китая и РФ. И, повторимся, в известных хранилищах. По всей же Индии ходят легенды о бесчисленных кладах и богатствах, лежащих под землей или на дне рек и озер, и находки то и дело подтверждают эти слухи.

Азербайджан, конечно же, не Индия – размеры не те. Но тем не менее, страна имеет огромную историю завоеваний, торговли (Великий Шелковый путь проходил через Азербайджан). Все это означает, что здесь зарыты огромные сокровища, притягивающие «черных копателей». Как сообщил в беседе с haqqin.az заведующий отделом археологической службы Института археологии и этнографии Национальной Академии наук Азербайджана Кошкар Кошкарлы, в Азербайджане многие люди занимаются незаконными раскопками в поисках кладов.

А то, что эти клады есть, подтверждают многочисленные находки. К примеру, в 2012 году Агсуинской археологической экспедицией Института археологии и этнографии Национальной Академии наук Азербайджана во время исследования на месте средневекового городища Агсу был обнаружен клад из золотых голландских дукатов различных годов чеканки: 1781, 1786, 1787 и 1796 г.

В прошлом году в ходе проведения археологических раскопок на юге Азербайджана близ села Узунтепе Джалилабадского района на месте средневекового поселения был обнаружен клад медных монет. Клад датируется XII веком и представляет собой 273 монеты в глиняном кувшине. Из надписей на монетах, которые удалось прочесть, стало ясно, что они отчеканены во время правления сельджукского султана Арслан шаха (1161-1176 гг.). На одной стороне дирхама высечено имя халифа Аббасидов Абуль Музаффара аль-Мустанджида (1160-1170 гг.), а на другой — часть из 33-го аята суры «Тауба» («Покаяние») Корана.

Кроме того, известно, что нумизматический фонд Музея истории Азербайджана насчитывает более 100 тысяч монет, найденных на территории современного Азербайджана и относящихся к различным периодам истории.

Несколько лет назад кладоискатель, выпускник одного из санкт-петербургских вузов, Аскер Шахмамедов рассказывал местным СМИ о том, как надо искать клады. «Нужно брать старые карты, сравнивать их с современными, обозначать старые торговые пути и военные дороги, сопоставлять это со старинными документами, летописями и т.п. и организовывать методические поиски вдоль этих путей и в окрестностях городов. Но не в современных окрестностях, а в тех местах, которые соответствовали окрестностям в прошлые века. Сейчас эти территории вполне могут находиться в черте современных городов. Жители городов складывали деньги «на черный день», прятали в подпольях, замуровывали в стены. Потом местные кланы вымирали или покидали насиженные места, а кубышки оставались в стенах и подпольях».

Исторически так сложилось, что Азербайджан находится на пересечении торговых сухопутных и морских путей, на перекрестках самых разнообразных культур и традиций. Здесь проходили военные тропы, по которым шли еще воины времен Римской империи. На территории, где в разное время находились ханства и империи, жили богатые в материальном и культурном отношении кланы.

«Это сейчас у нас кредитные банкноты и векселя, а раньше — золото, серебро и драгоценные камни. Все это в кошельке не увезешь и в саквояж не спрячешь. Это зарывалось, закапывалось, опускалось в колодцы, пряталось в пещеры», - рассказал эксперт.

По словам же Кошкара Кошкарлы, для того, чтобы заняться легальными раскопками необходимо зарегистрировать фирму и получить лицензию в Министерстве культуры и туризма, указав район поисков. К копателям обязательно приставляется сотрудник Минкультуры. В случае обнаружения ценной находки составляется акт с участием сотрудников полиции.

«Все, что находится в земле – принадлежит государству. Нашедшему же клад полагается 25% от его стоимости, - рассказывает Кошкарлы. – Оценку проводят специалисты. Если, к примеру, найдены монеты, то этим занимаются нумизматы из Музея истории Азербайджана».

К сожалению, говорит эксперт, желающих заняться раскопками на законных основаниях немного – процедура получения лицензии достаточно обременительная. Кстати, для поисков ценностей на затонувших кораблях и в целом на Каспии тоже нужно разрешение, и еще дорогостоящее оборудование, приобрести которое может далеко не каждый.

При этом «черных копателей» в Азербайджане хоть отбавляй. Кошкар Кошкарлы рассказал еще об одной тенденции последних лет: «В Турции и Иране развелось много мошенников, которые за приличные деньги продают копателям карты, где якобы обозначены места захоронения кладов. Естественно, это все «пустышки», но люди «клюют», приобретая их за 500-1000 долларов».

Эксперт указал на еще одну особенность «черных копателей»: они раскапывают курганы в поисках древних захоронений. «Археологи же этого делать не любят, - отмечает Кошкарлы. – Древние тюрки были кочевниками и потому прибегали к уловкам, чтобы могилы их вождей не нашли, когда они перебирались на другую территорию. Курган с захоронением они прятали среди множества других искусственно насыпанных холмов, так что можно потратить уйму времени, раскопать несколько насыпей и ничего не найти».

В целом же, как отметил археолог, находки кладов в Азербайджане, как правило, дело случая.